Viele fahren zu schnell

Die A 3 führt direkt an Medbach vorbei, weshalb dort zur Nachtzeit ein Tempolimit auf 100 Stundenkilometer eingerichtet wurde, um den Einwohnern ein gewisses Maß an Nachtruhe zu ermöglichen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag führte die Erlanger Verkehrspolizei nun eine größer angelegte Geschwindigkeitsmessung durch. Zwischen 22.19 und 2.19 Uhr wurden fast 1700 Fahrzeuge erfasst, welche die Messapparaturen passierten. Für rund 200 von ihnen wird es ein Nachspiel geben. 47 Betroffene werden ein Verwarnungsgeld bezahlen müssen. Dagegen müssen 149 Temposünder tiefer in die Tasche greifen und werden zudem Punkte auf ihr Konto bekommen. 35 waren so schnell, dass sie zusätzlich noch ihre Führerscheine abgeben müssen.

Ein Fahrzeugführer war mit Tempo 187 so schnell, dass zu den 600 Euro Bußgeld auch noch drei Monate Fahrverbot kommen. Da nutzte es auch wenig, dass er sich noch schnell die Hand vor das Gesicht hielt, als die Kamera auslöste, das Foto wurde gestochen scharf. pol