Viele Chancen, keine Treffer

Bezirksligist VfR Katschenreuth verpasste trotz guter Chancen und 20-minütiger Überzahl einen Heimsieg. Die Partie gegen den oberen Tabellennachbarn TSV Thiersheim endete mit einem torlosen Unentschieden.



Bezirksliga Oberfranken Ost

VfR Katschenreuth -

TSV Thiersheim 0:0

Nach einer Abtastphase wurde VfR-Stürmer Stefan Wettermann von Christopher Weggel mit einem Steilpass in Szene gesetzt. Der gute Gästetorwart Valentin Schinner parierte den Schuss aus 16 Metern mit einer Glanzparade. Die beste Chance auf einen TSV-Treffer vergab kurz darauf der sehr laufstarke Pavel Hudecek, er verfehlte das VfR-Tor nur knapp. Weitere Torchancen waren bis zur 35. Minuten Mangelware, die Teams führten vor allem intensive Zweikämpfe im Mittelfeld. Dann näherte sich Katschenreuth dem 1:0 an: Nach einer herrlichen Kombination über Jim Knopf und Weggel fand Moritz Amon bei seinem Diagonalschuss aus 14 Metern in Schinner seinen Meister. Hannes Michel zielte aus 16 Metern etwas zu hoch, Weggel eine Minute später knapp vorbei.

Im zweiten Durchgang hatte der VfR das Spiel im Griff, vergab aber zwei Großchancen: In der 75. Minute kam Weggel zum Abschluss, doch Georg Seidel warf sich mit letztem Einsatz in den wuchtigen Schuss. Als Weggel den eingewechselten Tobias Pistor mustergültig bedient hatte, stand dieser allein vor dem Torwart. Der Katschenreuther zog aus 12 Metern ab, der Ball ging um wenige Zentimeter am Gästetor vorbei.

Die Gäste, bei denen Martin Sattler in der 68. Minute die Gelb-Rote Karte sah, hatten kaum gefährliche Offensivaktionen und waren offensichtlich mit dem Remis zufrieden. So waren es zwei verlorene Zähler für die starken Katschenreuther.

Beim VfR ragte Abwehrspieler Pascal Kolb heraus, der dem besten Gästespieler Hudecek mit tollem Zweikampfverhalten kaum Raum zur Entfaltung ließ. Zudem schaltete sich Kolb auch immer wieder in die Offensive ein. Auch Weggel, Wettermann und Amon setzten in der Offensive immer wieder Akzente.

Der VfR ist bereits am heutigen Dienstag wieder im Einsatz: Dann empfängt er ab 18 Uhr Titelkandidat TSV Mistelbach.



VfR Katschenreuth: Neidhart - Knoll, Kirsch, Stübinger, Kolb, Michel, Dippold (88. Angermann), Knopf (76. T. Pistor), Wetterman (86. Schubert), Amon, Weggel.



Schiedsrichter: Hofmann (TSV Streitau). - Zuschauer: 120. - Gelb-Rote Karte: Sattler (67./Thiersheim) ua