Viele Besucher zum Auftakt

Die Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinden Affalterthal, Egloffstein und Thuisbrunn gestalteten den ersten Themenabend im Rahmen der "Pro Christ Live"-Veranstaltungsreihe in der Egloffsteiner Schulaula.

"Pro Christ" ist eine überkonfessionelle Evangelisationsbewegung von Christen unterschiedlicher Kirchen und Gemeinden. Im Mittelpunkt stehen mehrtägige christliche Veranstaltungen, die live via Satellit in zahlreiche angeschlossene Veranstaltungsorte in ganz Europa übertragen werden. Dazu veranstalten die Kirchengemeinden ein individuelles Rahmenprogramm.

Der erste Veranstaltungstag stand in Egloffstein unter dem Motto "Gott liebt mich". Die "Rhythmdancers", Carsten Vollmer und Sigurd Wittek, begeisterten dabei die rund 90 Besucher und sorgten für die musikalische Begleitung des Vorprogramms. Ab 19.30 Uhr war Egloffstein dann mit mit dem zentralen Veranstaltungsort Leipzig per Satellit verbunden.

Am heutigen dritten Veranstaltungstag treffen sich unter dem Motto "...Gott sucht mich" ab 19 Uhr Interessierte im Schlosshotel Weisel in Gräfenberg-Haidhof. Als Vorprogramm wird eine Talkrunde mit Willi Bär, Lektor und Kirchenvorstandsmitglied Hirschaid- Buttenheim, und Otto Distler, Mitglied des CVJM Hirschaid-Buttenheim, angeboten.

Die Veranstaltungen am Mittwoch und Donnerstag werden bereits ab 18.30 Uhr im Affalterthaler Mehrzweckhaus mit den Bands "Warrior Worship" und "Campells" stattfinden. Außerdem können die Themenabende auch beim Fernsehsender Bibel-TV und im Digitalradio ERFplus miterlebt werden. red