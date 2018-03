Viel zu schnell auf der B 303

Auf der Bundesstraße 303, Höhe Humprechtshausen, wurde am Sonntagvormittag per Lasermessung die Geschwindigkeit von Fahrzeugen kontrolliert. Dabei wurden elf Fahrer beanstandet. Ein 24-jähriger VW-Fahrer aus einem Nachbarlandkreis wurde bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 100 mit stolzen 178 Stundenkilometern gemessen, als er einen anderen Wagen überholte. Der Raser muss nun mit 600 Euro Bußgeld sowie drei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen.