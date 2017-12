Viel los am ersten Advent in Thuisbrunn

Mit dem Thema "Ein Stern ist aufgegangen!" startet das neue Kirchenjahr der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Thuisbrunn um 10.15 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der Katharinen-Kirche am ersten Advent, 3. Dezember. Um 14 Uhr sind alle Senioren eingeladen zur ökumenischen Adventsfeier in der "Alten Schule", mitgestaltet von Kirchen- und Posaunenchor. Ein Büchertisch bietet Kalender zum Kaufen an ebenso wie Losungsbücher und Bibellesehilfen. Um 17 Uhr wird ein Adventsfenster am Gemeindehaus geöffnet. red