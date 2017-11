Viel Lob für die Theater- und Film AG der Gottfried-Neukam-Mittelschule

Sonderthema "Heimat"





Englische Vertonung des Films



hs



Die Schüler fuhren gemeinsam mit ihrer Lehrerin Maria-Theresa Hönick zur Preisverleihung des Jugendfilmfestivals Oberfranken ( www.jufinale-oberfranken.de ) nach Marktredwitz. Bei der Veranstaltung wurden alle 101 eingereichten Filmbeiträge in drei Kinos präsentiert. Durch diese besondere Teilnahme hatten die Mitglieder der Theater- und Film AG die Möglichkeit, sich mit anderen jungen Filmschaffenden auszutauschen und zu vergleichen.Viele neue Ideen waren anschließend mit im Gepäck - und auch die ein oder andere Freundschaft ist entstanden.Die Veranstaltung hatte das Sonderthema "Heimat". So war es auch nicht verwunderlich, dass die Schüler ihre Heimat, den Frankenwald, filmisch voller Stolz vorstellten. Unter anderem wurden die Sprache, das oberfränkische Essen und der Frankenwald an sich gezeigt.Der Filmbeitrag "Der Frankenwald" erhielt schlussendlich - neben zwei weiteren Wettbewerbs-Beiträgen - eine "Lobende Erwähnung". Das bedeutet, dass die Mitglieder der Theater- und Film AG auf einem guten Weg sind, auch wenn es für einen der heißbegehrten Preise noch nicht ganz gereicht hat.Der zweite von der Kronacher Mittelschule eingereichte Film - ein Trickfilm in StopMotion heißt "Ben and the hungry dragon". In dieser Geschichte verspeist ein Drache mit großem Hunger riesige Mengen an Essen. Durch die englische Vertonung des Films lernten die Schüler der damaligen 5. Klasse ganz nebenher spielerisch den englischen Wortschatz zum Themenfeld "food" im Englischunterricht. Auch wenn es in diesem Jahr keine große Auszeichnung gab, darf die Theater- und Film AG auf ihre Leistungen mehr als stolz sein. Mit einfachen Mitteln haben sie zwei tolle Filme geschaffen. Die Fahrt der Theater- und Film AG der Gottfried-Neukam Mittelschule wurde im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" ( www.demokratie-leben.de ) durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.