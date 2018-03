"Viel Lärm um Nichts" in Englisch

Haben Sie schon von der Pop-Rockband "The Army” gehört? Nein? Dann haben Sie wirklich etwas verpasst! Diese legendäre Formation gab bei der Aufführung von Shakespeares "Much Ado about Nothing - Viel Lärm um Nichts" ein Gastspiel im Gymnasium.

Die Englische Theatergruppe hat diesen Shakespeare-Klassiker kurzerhand in die Gegenwart transferiert und aus der Armee um Don John (Helena Dietz, Q11) die Mitglieder der Rockband "The Army" gemacht, die für einige Verwicklungen im sommerlichen Messina sorgen. Als die Band von ihrer Welttournee zurückkommt, werden sie von Leonato (Maximilian Scheumann, "Q13"), dem Boss ihres Plattenlabels, eingeladen, einige Wochen auf seinem Landsitz in Messina zu verbringen. Dies freut insbesondere Bandmitglied Claudio (David Rinker, 10a), der ein Auge auf Leonatos Tochter Hero (Anna Nanz, 9e+) geworfen hat. Weniger erbaut sind Leonatos Nichte Beatrice (Lena Leimeister, 10a) und Frontman Benedick (Julia Weiß, "Q17”), die sich zutiefst verabscheuen und sich bei jeder Gelegenheit bissige Rededuelle liefern.

Während diverser Feiern beginnen die Liebeswirren: Als Claudio Don Pedro bittet, für ihn um die Hand der schönen Hero anzuhalten, sieht Gitarrist Don John (Carolina Kaufmann, 9f+) seine Chance gekommen, Zwietracht zwischen den Freunden zu sähen. Zusammen mit seiner Komplizin Boraccia (Amelie Zipfel, "Q17") behauptet er, Don Pedro habe den Freund hintergangen und Hero für sich selbst gewonnen.

Diese erste Intrige scheitert, Claudio und Hero finden dennoch zusammen. Während der Hochzeitsvorbereitungen hecken Gastgeber und Gäste den Plan aus, die Streithähne Benedick und Beatrice zu verkuppeln. Dies nimmt sie so in Anspruch, dass sie nicht merken, dass Don John zum nächsten Schlag ausholt. Er behauptet, Hero sei untreu und die Hochzeit zwischen dieser und Claudio platzt. Bruder Francis (Sanjey Sivanesian), Leonatos Haus- und Hofgeistlicher, entwickelt einen Plan, wie man den Ruf, der zu Unrecht Gescholtenen wiederherstellen könne ...

Am Ende finden sich alle beim gemeinsamen Tanz wieder und feiern die wiedergefundene und neue Liebe. Alle Mitglieder der Theatergruppe überzeugen durch Spielfreude, Ausdrucksstärke und Witz: Die Schüler haben sich den langen und anspruchsvollen Text angeeignet und ihn ambitioniert mit Leben gefüllt. Ob es die Verliebtheit der Anna Nanz, das Liebesleid des David Rinker, die emotionalen Ausbrüche der Lena Leimeister, das ausgleichende Spiel der Helena Dietz und des Sanjey Sivanesian oder die drollige Tollpatschigkeit von Marie Mantel und Hannah Hofmann waren, die Schüler vermögen in ihrer Rolle zu überzeugen und das Publikum zu verzaubern. Ganz besonders muss aber der Einsatz der "English Drama Group All Stars" gewürdigt werden: Maximilian Scheumann, Julia Weiß und Amelie Zipfel, allesamt ehemalige Mitglieder der Theatergruppe.