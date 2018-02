Viel Herzblut für Gott und die Menschen eingesetzt

Kürzlich feierten in der Basilika Vierzehnheiligen zahlreiche Priester der Erzdiözese Bamberg ihr Weihejubiläum. Unter den Jubilaren aus der Region waren Domvikar Elmar Koziel (25 Jahre), der ehemalige Kaplan von Lichtenfels Msgr. Pfarrer Bernhard Simon (40 Jahre), Guardian Pater Heribert Arens und Pfarrer i. R. Hans Hübner (beide 50 Jahre).

Die Jubilare zogen mit Erzbischof Ludwig Schick, angeführt vom Aushilfs-Kirchenschweizer Michael Dörres, vom Haus Frankenthal in die Wallfahrtsbasilika. Diese war durch zahlreiche Freunde, Bekannten und Verwanden gut gefüllt. Das Pontifikalamt zelebrierte Erzbischof Ludwig Schick. In seiner Predigt dankte er den Jubilaren, die viel Herz und Herzblut in all den Jahren ihres priesterlichen Lebens für Gott und für die Menschen eingesetzt hätten. "Ihr seid mit dem Herzen Jesu, dem Herz der Welt und Geschichte verbunden geblieben und habt den Herzschlag Jesu die Menschen, die Schöpfung und die Geschichte spüren lassen. Vergelt's Gott dafür. Beten wir, dass auch in Zukunft junge Menschen ihr Herz nach dem Herzen Jesu bilden lassen", hoffte der Erzbischof.