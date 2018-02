Victoria will mit Siegen Selbstvertrauen für Champions League tanken

An diesem Wochenende müssen die Kegler und Keglerinnen des SKC Victoria wieder auswärts ihren Mann bzw. ihre Frau stehen. Nach dem spielfreien Wochenende sind die Herren der Victoria am Samstag (13.30 Uhr) in Amberg gefordert, ihren zweiten Platz in der Bundesliga zu untermauern. Parallel muss die "Zweite" beim FSV Erlangen-Bruck antreten. Am Sonntag sind dann die Damen am Start. Ab 13 Uhr empfangen die Damen vom FSV Erlangen-Bruck den deutschen Meister aus Bamberg. Die "Zweite" ist in Thüringen beim HKSV Blau Weiß Lauterbach gefordert.



Bundesliga, Männer

FEB Amberg - Vict. Bamberg

Nach der Niederlage in Staffelstein hat die Victoria bei einem Spiel weniger weiter drei Punkte Vorsprung vor dem Staffelbergsextett, das in Zerbst unterlag. Dieser Vorsprung soll auch nach dem 13. Spieltag Bestand haben. Der Gegner FEB Amberg steht aktuell auf Platz 8 der Tabelle und weist 5:17 Punkte auf. "Wir wollen im Hinblick auf das Rückspiel gegen Szeged in Amberg eine gute Leistung abrufen und damit die Punkte mit nach Bamberg nehmen" so Bambergs Teamkapitän Florian Fritzmann.



2. Liga Nord/Mitte, Männer

FSV Erlangen-Bruck -

SKC Victoria Bamberg II

Ein ganz wichtiger Sieg gelang der "Zweiten" des SKC Victoria im Heimspiel gegen Hirschau am vergangenen Wochenende. Mit den zwei Punkten hat man sich etwas Luft nach hinten verschafft. Kapitän André Roos kann auf seinen gesamten Kader zurückgreifen, aber die Favoritenrolle liegt ganz klar beim FSV Erlangen-Bruck.



Bundesliga, Frauen

FSV Erlangen-Bruck -

SKC Victoria Bamberg

Am letzten Spieltag sorgte der Gegner des SKC Victoria, der FSV Erlangen-Bruck, für die große Überraschung, als er beim Vizemeister KV Liedolsheim überraschend mit 5:3 gewann. Der Aufsteiger aus Mittelfranken schlägt sich in seiner Premierensaison im Kegler-Oberhaus mehr als beachtlich, rangiert mit 14:12 Punkten auf einem hervorragenden vierten Platz. Beim letzten Aufeinandertreffen Anfang Januar im DKBC-Pokal konnte sich der Meister bereits ein Bild von der Bahn und der Stärke der FSVlerinnen machen. Der Sieg und damit verbundene Viertelfinaleinzug zählt aber am Sonntag nicht mehr. Unterschätzen darf man das Team aus Erlangen sicher nicht, zumal die Bahnen ihre Eigenheiten haben. Auf jeden Fall will der Meister mit einem weiteren Sieg die Reise zum Champions-League-Rückspiel nach Kranj antreten.



2. Liga Mitte, Frauen

HKSV Blau Weiß Lauterbach -

SKC Victoria Bamberg II

Es ist wie verhext in dieser Saison. Nach einem guten Spiel folgt stets ein schlechtes. So auch am vergangenen Wochenende, als die "Zweite" mit 2:6 gegen Helmbrechts unterlag. Mit 12:14 Punkten weist man nun genauso viele Punkte wie die Lauterbacherinnen. maha