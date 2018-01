Victoria wieder Weltpokalsieger

Die Keglerinnen des SKC Victoria Bamberg haben in Blansko/Tschechien zum siebten Mal den Weltpokal gewonnen. Gegen den Mitfavoriten von Slovan Rosice (Tschechien) gelang im Finale ein 6:2 nach Mannschaftspunkten (MP) und mit 3521:3393 Kegeln auch eine deutliche Differenz. Zudem gab es 14:10 Satzpunkte (SP), die in erster Linie dem Abräumen zu verdanken waren, denn hier hatte der Titelverteidiger 128 Holz mehr.

In der Qualifikation stellte die Victoria schnell die Weichen in Richtung Halbfinale. Beste Bambergerin der Tage von Blansko war Dany Kicker mit 625 Kegeln, die zusammen mit den Ergebnissen von Sina Beißer (604) und Beata Wlodarczyk mit exakt 600 den Grundstein nach drei Starterinnen legte. Als Schlussspielerin legte Ines Maricic noch 615 dazu, die mit 553 von Corinna Kastner und 562 von Ioana Antal zu insgesamt 3559 anwuchsen. Der BBSV Wien (3501), Slovan Rosice (3437) und KK Zagreb aus Kroatien (3335) folgten.

Im Halbfinale trafen Bamberg auf Zagreb und Wien auf Rosice. Die Victoria-Keglerinnen waren nicht mehr wiederzuerkennen, denn offensichtlich glaubten sie an einen leichten Sieg, zu deutlich war die Differenz (224) zu Zagreb in der Qualifikation gewesen. Alle drei (Kicker, Kastner und Beißer) hatten mächtig zu tun, um nach der ersten Runde mit 2:1 SP in Führung zu gehen. Lediglich 44 Kegel betrug der Vorsprung. Somit hatten Alina Dollheimer (587) als beste Bambergerin des Tages und Ines Maricic (578) nach 2:2 nur mit der besseren Gesamtkegelzahl die nächsten MP gesichert. Daneben kämpfte Ioana Antal die Kroatin Loncarevic mit 564:543 und 3:1 SP nieder, so dass am Ende ein optisch klarer 7:1-Erfolg heraussprang. Das Ergebnis von 3383:3303 war jedoch keine Offenbarung. Eine Steigerung war also nötig, um gegen den unweit von Blansko beheimateten Verein Slovan zu bestehen. Die Startachse war mit Dany Kicker, Beata Wlodarczyk und Sina Beißer besetzt. Rosice hielt dagegen und brachte das Trio zum Schwitzen. Kicker und Wlodarczyk gerieten sofort in Rückstand, aber Sina Beißer hielt den Rückstand (vier Holz) in Grenzen. Wlodarczyk lag sogar 0:2 (-26) zurück, Kicker aber schrieb fünf Kegel und holte auch den dritten Satz. Mit 137 und 577 schloss sie ab und hatte damit ein 2:2 und zehn Kegel mehr als Topicova.

Beißer (594) hatte Vaverkova (575) auch im dritten Satz im Griff und baute ihre Führung auf 3:0 SP und 27 Kegel mehr aus, bevor sie im letzten Satz mit 153:161 die Überlegenheit ihrer Gegnerin anerkennen musste. Der MP und 19 Kegel mehr aber waren gesichert. Bei Wlodarczyk erwachte der Kampfgeist, und so waren 158 in Satz 3 die Wende in ihrem Duell gegen Tatouskova. Danach nutzte sie einen totalen Einbruch der Tschechin (115) mit 142 glänzend aus, kam damit noch zum 2:2, und mit 566:547 waren es 19 Kegel mehr, was unerwartete 3:0 MP und insgesamt einen Vorsprung von 48 Zählern ergab.

Nach den ersten beiden Bahnen der finalen Paarungen hatten Dollheimer und Antal, die gegen ihre ehemalige Klubkameradin Nadja Dobesova (168 und 162) spielte, bereits 50 Holz verloren, doch Maricic hielt die Victoria mit 20 Punkten in Front. Im dritten Satz aber wendete sich das Blatt, und alle drei punkteten für ihr Team. Maricic erzielte 178:112, Dollheimer 155:144 und Antal 162:130. Die Führung wuchs auf 129 Kegel an. Dollheimer mühte sich redlich, konnte aber Kantnerova nicht ganz folgen und gab nach einer guten Vorstellung mit 1:3 SP und 573:585 den MP ab. Antal schaffte nach kampfstarker Aufholjagd im letzten Satz ein 142:134, was aber um fünf Kegel (589:594) gegen Dobesova nicht reichte. Auf den ersten beiden Bahnen hatte ihre frühere Teamkameradin mit 330 zu viel vorgelegt. Daneben legte Maricic noch 147 Kegel dazu und war mit 622 Kegel beste Spielerin des Finaltages. 4:0 SP und ein überragendes Abräumen (236) bedeuteten den vierten MP für ihre Mannschaft. Am Ende stand ein klares 6:2 und 14:10 SP für den SKC Victoria auf dem Totalisator, die Titelverteidigung war mit Bravour gelungen. maha