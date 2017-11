Victoria-Damen starten mit Heimspiel gegen Pirmasens

Nach dem Bundesliga-Auftakt gegen den TSV Breitengüßbach geht der Heimspieltag für die Kegler-Teams des SKC Victoria Bamberg weiter. Im Anschluss an das Derby trifft die zweite Herrenmannschaft am Samstag um 15.30 Uhr in der 2. Liga Nord/Mitte auf den SKC Weiden.

Am Sonntag bestreiten dann die Bamberger Damenteams ihre Auftaktspiele. Das Bundesliga-Team trifft ab 13 Uhr auf den ESV Pirmasens. Der Titelverteidiger gilt als klarer Favorit. Direkt im Anschluss um 15.30 Uhr kommt es zum Duell der SKC-Damen II mit dem SV Pöllwitz.



Bundesliga 120 Wurf, Frauen

SKC Victoria Bamberg -

ESV Pirmasens

Der Meister der Vorsaison startet am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den ESV Pirmasens in die Saison. Ohne Veränderungen im Kader gehen beide Teams an den Start, und somit sind die Rollen in diesem Spiel auch klar verteilt. Bamberg wird gegen Pirmasens wohl seiner Favoritenrolle gerecht werden und den ersten Sieg der Saison einfahren, das ist zumindest das erklärte Ziel. Aber auch hier weiß man nicht, wo man im Vergleich zur Konkurrenz steht.

Die Zielsetzung in dieser Saison ist für die Bambergerinnen klar vorgegeben - Verteidigung aller gewonnen Titel. Sollte dies gelingen, stünde am Ende der Bundesligasaison die 20. Meisterschaft zu Buche.



2. Liga Nord/Mitte 120, Frauen

SKC Victoria Bamberg II -

SV Pöllwitz

Gleich am ersten Spieltag bekommt es die zweite Damenmannschaft des SKC Victoria mit einem Meisterschaftsfavoriten zu tun, wenn die "Mücken" vom SV Pöllwitz in Bamberg gastieren. Nach der mehrwöchigen Vorbereitung kann das Heimteam nicht genau sagen, wo es steht. Ebenso wird es den Gästen ergehen. Daher müssen die Gastgeberinnen von Beginn an hellwach sein, wenn sie die Punkte in Bamberg behalten möchten.

Trotz der Abgänge von Christina Neundörfer (SKK Poing) und Vanessa Welker (TSV Breitengüßbach) gehört die Bamberger Bundesligareserve zu den Topteams der 2. Liga Nord/Mitte und hat mit Neuzugang Carolin Eigler, die vom SKC Speichersdorf kam, eine starke Spielerin hinzugewonnen. Die Zuschauer dürfen sich auf alle Fälle auf einen spannenden Kampf freuen.



2. Liga Nord/Mitte 120, Männer

SKC Victoria Bamberg II -

SKC Weiden

Wie auch die erste Herrenmannschaft startet auch die "Zweite" mit einem Heimspiel in die Saison. Weiden musste den Verlust von Erben und Donhauser hinnehmen, haben aber mit Junek (aus Amberg) und Fürst (Tschechien) adäquaten Ersatz gefunden. In der letzten Saison gewannen die Bamberger das Heimspiel gegen Weiden klar, worauf sie auch an diesem Wochenende hoffen. Sein Debüt im Bamberger Trikot gibt Florian Seiler, der aus Ebermannstadt kam. Ihm zur Seite stehen Teamkapitän André Roos, Tobias Rückner, sowie drei Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft, die an diesem Wochenende nicht in der Bundesliga zum Einsatz kommen werden. maha