Victoria-Damen sind gegen den starken Aufsteiger aus Erlangen-Bruck klarer Favorit

Am fünften Spieltag der Kegler-Bundesligasaison genießen die erfolgsverwöhnten Bamberger Victoria-Teams wieder Heimvorteil. Nach einem spielfreien Wochenende sind die Herren am Samstag ab 13 Uhr gegen den Aufsteiger FEB Amberg gefordert. Direkt im Anschluss trifft die "Zweite" auf den Bundesligaabsteiger FSV Erlangen-Bruck. Am Sonntag sind die Damen im Einsatz. Der Serienmeister ist ab 13 Uhr gegen Aufsteiger FSV Erlangen-Bruck gefordert. Danach möchte die "Zweite" gegen Blau-Weiss Lauterbach zurück in die Erfolgsspur finden.



Bundesliga, Männer

SKC Victoria Bamberg -

FEB Amberg

Nach dem sehr erfolgreichen internationalen Auftritt und einem spielfreien Wochenende sind die Herren des SKC Victoria nun wieder im Bundesliga-Alltag gefordert. Nach drei Siegen in Serie empfängt der Tabellenzweite den Aufsteiger FEB Amberg im Sportpark Eintracht. Die Gäste aus der Oberpfalz sind mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet, feierten aber am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen den KRC Kipfenberg mit dem 5:3-Sieg ein Erfolgserlebnis. Dabei übertrafen Matthias Hüttner, Florian Möhrlein und Bernd Klein die 600er-Marke deutlich. Daher ist definitiv Vorsicht geboten. "Wir dürfen die Gäste aus Amberg trotz des schlechten Tabellenstandes auf keinen Fall unterschätzen. Alle Spieler verfügen über langjährige Erfahrung", warnt Co-Trainer Werner Fritzmann.



2. Liga Nord/Mitte, Männer

SKC Victoria Bamberg II -

FSV Erlangen-Bruck

Trotz einer guten Leistung im letzten Auswärtsspiel in Hirschau blieben der "Zweiten" des SKC erneut die Punkte verwehrt. Deshalb möchte die Victoria im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten FSV Erlangen-Bruck punkten. Die Brucker, letzte Saison noch Gegner der ersten Mannschaft, weisen derzeit 6:2 Punkte auf und möchten um den Aufstieg mitspielen. In den bisherigen zwei Auswärtsspielen hat sich Erlangen zwei Punkte erspielt. Das Team von Trainer Steffen Habenicht ist also auswärts durchaus schlagbar. Die Bamberger Bundesligareserve verbuchte daheim zwei Siege, so dass Teamkapitän André Roos hofft, die weiße Weste zu wahren.



Bundesliga, Frauen

SKC Victoria Bamberg -

FSV Erlangen-Bruck

Nach der Rekordjagd beim SKV Bonndorf, bei dem sich die Bambergerinnen den Mannschaftsbahn- und Einzelrekord erspielte, treffen sie nun zuhause im Sportpark Eintracht auf Aufsteiger FSV Erlangen-Bruck. Die Gäste aus Mittelfranken sind mit zwei Siegen in die Saison gestartet, mussten sich aber an den Spieltagen 3 und 4 jeweils geschlagen geben. Am vergangenen Wochenende machte man dem Europapokalsieger KV Liedolsheim das Leben sehr schwer und musste sich erst in der Schlussgruppe aufgrund starker Liedolsheimer Leistungen geschlagen geben. Es ist das erste Duell für die Victoria mit dem Team aus Mittelfranken, das bisher nur gegen Bamberg II spielte. Die Favoritenrolle liegt eindeutig beim Tabellenführer aus Bamberg. Alles andere als ein weiterer Heimsieg wäre eine faustdicke Überraschung.



2. Liga Nord/Mitte, Frauen

SKC Victoria Bamberg II -

Blau-Weiss Lauterbach

Nach zwei Siegen zu Saisonbeginn musste sich die zweite Damen-Mannschaft des SKC Victoria nun bereits zwei Mal in Serie geschlagen geben und steht mit 4:4 Punkten auf Platz 4 in der 2. Liga Mitte. Im Heimspiel gegen den HKSV Blau-Weiss Lauterbach möchte das Team wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Lauterbach steht aktuell mit 2:6 Punkten auf Platz 9. In den bisherigen Heimspielen gegen Lauterbach sah die Victoria-"Zweite" bisher stets gut aus und verbuchte Siege. Auf jeden Fall gilt es, die letzten Negativerlebnisse aus dem Gedächtnis zu streichen. maha