Victoria-Damen erzielen neuen Bahnrekord in Sangerhausen

Am vorletzten Spieltag der Bundesligasaison gewannen die Keglerinnen des SKC Victoria Bamberg mit 6:2 Mannschaftspunkten (MP) beim VfB Sangerhausen und wurden damit ihrer Favoritenrolle gerecht. Das Gesamtergebnis von 3424:3218 Kegeln bedeutete zugleich einen neuen Mannschaftsbahnrekord im Friesenstadion.

Mit veränderter Formation begann der deutsche Meister das Spiel beim Aufsteiger in Sangerhausen, da er Ioana Antal und Ines Maricic in den Start beorderte. Sie trafen auf Wassersleben und Flemming. Antal gab die ersten beiden Sätze mit 122:139 und 133:135 ab. Anschließend verkürzte sie zwar mit 142:120 auf 1:2 Satzpunkte (SP), da aber der letzte Satz wieder mit 138:135 an Wassersleben ging, musste sie den MP an ihre Gegnerin abgeben. Im anderen Duell hatte Maricic keine Probleme mit Flemming. Maricic gab keinen einzigen Satz ab, erzielte Satzergebnisse zwischen 137 und 148 und kam auf 571:537 bei 4:0 SP. So stand es nach dem Start 1:1, wobei Bamberg mit 34 Kegeln in Führung ging.

Im mittleren Spielabschnitt trafen Alina Dollheimer und Daniela Kicker auf Loreen Schäffner und Kristin Wöstehoff. Dollheimer startete furios mit 162:124 und ließ einen weiteren Satzsieg mit 145:137 folgen. Trotz eines schwächeren Abräumens von 36 Kegeln siegte sie auch im dritten Satz mit 136:128 und sicherte sich vorzeitig den MP, wobei zu Satzbeginn Sangerhausen gewechselt und Hofmann für Schäffner ins Spiel gebracht hatte. Da auch Satz 4 an Dollheimer ging, endete ihr Duell mit 4:0 SP und 584:511 Kegeln.

Ihre Partnerin Dany Kicker musste sich am Start mit 129:147 geschlagen geben, konterte aber postwendend mit 146:118. Doch damit schien sie ihr Pulver verschossen zu haben, da die Sätze 3 und 4 mit 143:127 und 149:137 an Wöstehoff gingen. Insgesamt siegte Wöstehoff mit 3:1 SP und 557:539 Kegeln. Im Schlussabschnitt gingen Sina Beißer und Corinna Kastner auf die Bahnen, wo sie sich mit Keßler-Regel und Predatsch duellierten. Sina Beißer zeigte ein super Spiel und erzielte im Vollenspiel mit 388 Kegeln den Bestwert. Über die Satzergebnisse von 154, 147, 141 und 158 kam sie auf hervorragende 600 Kegel und gewann gegen Keßler-Regel (530) glatt mit 4:0 SP.

Kastner musste sich gegen Predatsch mächtig strecken. Aber über ihre Räumsicherheit sicherte sie sich Satz 1 mit 149:133. Danach wurde sie aber richtig gefordert. Über 95 Volle und 61 im Abräumen kam sie auf 156 Kegel, was zu einem hauchdünnen Satzsieg reichte, da Predatsch auf 155 kam. Jetzt schien der Bann gebrochen, und Kastner sicherte sich auch die folgenden beiden Sätze mit 153:129 und 140:134, was zu einem 4:0 nach Sätzen und zu 598:551 nach Kegeln führte. Sehenswert war das Abräumspiel von Kastner mit sehr starken 231 Kegeln. Damit war das Spiel entschieden. maha

VfB Sangerhausen -

SKC Victoria Bamberg 2:6

(6:18 Satzpunkte / 3218:3424 Holz)

Wassersleben - Anta 3:1 (532:532)

Flemming - Maricic 0:4 (537:571)

Schäffner/Hofmann -

Dollheimer 0:4 (511:584)

Wöstehoff - Kicker 3:1 (557:539)

Keßler-Regel - Beißer 0:4 (530:600)

Predatsch - Kastner 0:4 (551:598)