VHS-Vortrag: Die Festung Forchheim

Die Volkshochschule (VHS) Forchheim lädt in Kooperation mit dem Heimatverein zu dem Vortrag "Die Festung Forchheim" ein. Als Referent konnte Robert Schäfer gewonnen werden. Die Festung Forchheim bildete einst das südliche Gegenstück zur Festung Rosenberg in Kronach und damit eines der wichtigsten Bollwerke der Bamberger Fürstbischöfe. Doch im Gegensatz zu ihrem nördlichen Pendant ist die Festung Forchheim heute kaum noch bekannt. Dabei haben sich trotz der Schleifung der Anlage im 19. Jahrhundert noch beträchtliche Reste der einstigen Befestigungsbauten aus der Renaissance- und Barockzeit erhalten. Der Vortrag am Montag, 20. November, stellt die Festung Forchheim unter bau- und kunsthistorischen Gesichtspunkten vor und vergleicht die Festung Forchheim mit anderen Verteidigungsanlagen der frühen Neuzeit. Beginn ist um 19.30 Uhr im Vortragssaal des VHS-Zentrums in der Hornschuchallee 20 in Forchheim.