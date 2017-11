VHS-Fahrt nach München

Die Sonderausstellung "Gabriele Münter" im Lenbachhaus ist das Ziel einer Tagesfahrt, die die Volkshochschule am Samstag, 18. November, unternimmt. Ende des 19. Jahrhunderts hatten es Künstlerinnen schwer. "Mannweiber" wurden sie tituliert, der Zugang zu Akademien wurde ihnen verwehrt. Gabriele Münter (1877 - 1962) war eine der Ersten, die derlei Vorschriften in den Wind schoss. Ihr widmet das Lenbachhaus in München eine umfangreiche Ausstellung, die das Gesamtwerk der Künstlerin vollkommen neu bewerten soll. Am Nachmittag steht außerdem der Besuch der Sonderausstellung "Charakterköpfe - Griechen und Römer im Porträt" in der Antikensammlung auf dem Programm. Bei beiden Sonderausstellungen sind für die Gruppe der Volkshochschule Führungen reserviert.Für diese Fahrt sind noch Plätze frei. Auskünfte erteilt Sigrid Radunz-Fichtner, Telefon 09571/88835 oder 0172/8601354 red