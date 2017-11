VG II peilt Revanche an

Die Volleyballerinnen der VG Bamberg II, die Veinal Volleys, haben am Sonntag (15 Uhr) in der Bayernliga Nord den Regionalliga-Absteiger TB/ASV Regenstauf in der Georgendammhalle zu Gast. Regenstauf behielt im Hinspiel trotz einer teils starken Leistung der Bambergerinnen mit 3:1 die Oberhand. Dabei verpasste die VG II im vierten Satz (25:23) nur knapp den Einzug in den Tiebreak. Es war erst das zweite Spiel der Saison, und der Aufsteiger aus der Landesliga musste sich noch finden. Die Tatsache, dass das Spiel nur knapp verloren ging, macht den Bambergerinnen Hoffnung, den Spieß im Rückspiel in der eigenen Halle umdrehen zu können. Zudem haben die Veinal Volleys ein perfektes Wochenende hinter sich, an dem sie sechs von sechs möglichen Punkten einfuhren. Dabei siegte man beim Tabellenletzten Hammelburg glatt mit 3:0 und bezwang die sehr stark eingeschätzten Marktredwitzerinnen mit 3:1. Erneut hoffen die Bambergerinnen auf lautstarke Unterstützung in der Halle am Georgendamm. csc