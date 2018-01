VG Forchheim läutet Saison ein

Für alle Erwachsenen-Volleyballteams der VG Forchheim sowie für die männliche Jugend die neue Saison.

Nachdem die ersten Damen ungeschlagen Kreisligameister wurden, will sich die Mannschaft um Spielertrainerin Nina Dutzel in der Bezirksklasse etablieren. Das Team konnte zusammengehalten werden und arbeitet an der Mission Klassenerhalt. Erste Station ist heute die Schulturnhalle Einberg, wo es ab 14 Uhr gegen den VfB Einberg und den SV Reitsch geht.

Die zweiten Damen um Trainer Bernd Dötzer starten nach zwei Jahren Vorbereitung in den Ligabetrieb und beginnen in der Kreisliga. Das junge Team wird durch erfahrene Spielerinnen ergänzt und will so den Einstieg schaffen. Das erste Spiel führt das Team heute nach Neudrossenfeld in die Halle der Friedrich-von-Ellrodt-Schule. Gegner ab 14 Uhr sind die N.H. Young Volleys IV sowie der SV Steinwiesen II.



Herren genießen Heimrecht

Nachdem die Herren letzte Saison noch kampflos die Abstiegsrelegation gewannen, soll diesmal der Klassenerhalt in der Bezirksliga früh gesichert werden. Die Mannschaft um Spielertrainer Michael Prade wurde im Kern zusammengehalten und wird durch Spieler aus der Jugend ergänzt. Zum Start begrüßen die VG-Herren heute ab 14 Uhr in der Ehrenbürg-Halle den SC Memmelsdorf III sowie den ASV Schwend.

Die männliche U20 um das Trainerduo Thomas Obermeyer und Alex Wieder will sich gegen die Konkurrenz bewähren und den Sprung zur oberfränkischen Meisterschaft schaffen. Gegner am Sonntag ab 10 Uhr in der Angerhalle Coburg sind die SG Ebersdorf/Coburg I und II sowie der SC Memmelsdorf. tho