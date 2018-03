VFC im Wechselbad der Gefühle

In der Jahreshauptversammlung des VFC Großvichtach ging der Erste Vorsitzende Reinhard Engelhardt rückblickend auf die Aufrechterhaltung des Spielbetriebes in Großvichtach und auf die Situation der bestehenden Spielgemeinschaft mit dem FC Seibelsdorf, wie sie sich zur Winterpause darstellt, ein. Dabei musste er vermelden, dass für die 1. Mannschaft das abgelaufene Jahr äußerst abwechslungsreich verlief. Nach einer wahren Erfolgswelle wurde zum Ende der letzten Serie der Klassenerhalt frühzeitig geschafft. In dieser Saison befindet sich die erste Mannschaft wiederum auf Talfahrt und trägt momentan die rote Laterne in der Kreisklasse.

Engelhardt bedauerte, dass die Lücken, die durch Abgänge und zahlreiche, meist langfristige Verletzungen entstanden waren, leider nicht geschlossen und kompensiert werden konnten. So gab er der Hoffnung Ausdruck, dass nach einer Genesung der Verletzen zur Frühjahrrunde wieder ein kompletter, gesunder Kader zur Verfügung steht, und das Saisonziel "Klassenerhalt" vielleicht doch wieder erreicht werden kann.

Neben der Fußballabteilung verfügt der VFC mit der früheren Gymnastikgruppe, die sich in den letzten Jahren zu einem Lauftreff gewandelt hat, über ein zweites, starkes Standbein. Leiterin Marion Kaiser-Lazarus verdeutlichte, dass im Laufe der Jahre auch auf das Älterwerden geachtet wurde und folglich die Aktivitäten den sportlichen Möglichkeiten ihrer Damen angepasst wurden.



173 Mitglieder

Beim Lauftreff betätige man sich nicht nur sportlich und gesundheitsbewusst, auch auf die kulturelle und gesellige Komponenten werde großer Wert gelegt, wie Wanderungen oder Ausflüge beweisen.

Geschäftsführer Thomas Heinisch erläuterte, dass die Mitgliederzahl auch im letzten Jahr um sieben zurückging und nun 173 Mitglieder betrage. Er lobte den Zuspruch zu verschiedenen Events, wie Schlachtfest, Maibaumaufstellung, Johannisfeuer und Weihnachtsfeier. Beim Sportfest gingen allerdings die Besucherzahlen zurück. Bedauerlicherweise musste auch die Kirchweih ausfallen.

Dennoch verfüge der Verein über ein ausreichendes Finanzpolster, um die Kosten für die Unterhaltung des Sportheimes und der Sportplätze begleichen zu können.

Kevin Kestel als Vertreter des Fußballabteilungsleiters der Spielgemeinschaft berichtete von sehr erfolgreichen, aber im Laufe der Zeit auch weniger erfolgreichen Spielen, bei denen Charampolos Triantafyllidis und Michael Moser die meisten Treffer erzielten.

Für die SG Marktrodach, einer um den FC Unter-/Oberrodach erweiterte Mannschaft, stellte er fest, dass diese Elf in der letzten Saison den 5. Tabellenplatz bei elf Mannschaften erreicht hätte. In der laufenden Saison wurde äußerst wechselhaft gespielt, denn nach einem Zwischenhoch erreichte man sogar kurzzeitig die Tabellenführung, von der man aber zurzeit wieder weit entfernt sei.

Altligaleiter Michael Scherbel bedauerte es sehr, dass die nur wenigen geplanten Spiele der Senioren aufgrund Terminüberschneidungen mit der SG bzw. Spielabsagen allesamt nicht durchgeführt werden konnten.

Einen Höhepunkt der Versammlung stellte die Ehrung treuer Mitglieder für 20-, 30-, 40- und 50-jährige Mitgliedschaft beim VFC durch Zweiten Bürgermeister Oliver Skall dar. In seinen Grußworten hob er die Bedeutung des VFC für den Ortsteil Großvichtach und die Marktgemeinde Marktrodach hervor und besonders die Einsatzbereitschaft seiner Mitglieder lobte. Folgende Mitglieder wurden geehrt:

VFC-Ehrennadel in Silber (20 Jahre): Uschi Heinisch, Yvonne Janovsky, Uwe Burger, Thomas Ebert, Roland Engelhardt, Hans Götz, Hans-Jürgen Häublein, Thomas Kaess, Martin Kaiser, Marco Klötzer, Karl-Heinz Müller, Tobias Müller, Jochen Hempfling, Dietmar Regel, Marcel Zottmann.

VFC-Ehrenurkunde für Frauen (30): Anja Czech, Bettina Häublein, Kornelia Müller, Johanna Tremel, Christine Wich.

BFV-Ehrennadel in Silber (30): Klemens Kern, Klaus König, Alexander Scherbel.

VFC-Ehrennadel in Gold (40): Gerda Schoger, Thomas Bauer, Günther Burger, Siegfried Haderlein, Thomas Heinisch, Herbert Igler, Dieter Janovsky, Norbert Orbitz und Detlev Schneider.

BFV-Ehrenmedaille in Silber (50): Wilhelm Blüchel, Hilmar Götz, Karl Schoger red