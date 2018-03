Wohin geht der Weg des FC Coburg in der Bezirksliga West? Bei einem heutigen Heimerfolg gegen DJK Bamberg II würden die Vorzeichen für die Christl-Truppe äußerst gut stehen, denn im Oktober und November geht es vermehrt gegen zumindest auf dem Papier leichtere Gegner. Die schwierigste Aufgabe überhaupt hat der TSV Meeder heute um 16 Uhr beim Spitzenreiter FC Eintracht Bamberg zu bewältigen. Zuletzt geriet der FC Mitwitz im Bamberger Fuchspark-Stadion mit 2:8 gehörig unter die Räder. Ähnlich großer Außenseiter ist der SV Bosporus Coburg beim FC Oberhaid. Bessere Chancen auf zumindest einen Punkt dürften die "Mönche" bei der SpVgg Ebing haben.



FC Coburg - DJK Bamberg II

Nach seinen Siegen gegen den TSV Breitengüßbach und beim Lokalrivalen SV Bosporus hat sich der FC Coburg (3./23 Punkte) wieder als Aufstiegskandidat in Gespräch gebracht. Ein Dreierpack im Verfolgerduell gegen die DJK Don Bosco Bamberg (2./24 Punkte) würde die Rückkehr auf den Relegationsplatz in Richtung Landesliga bedeuten.

Beim 1:0-Erfolg über den SV Bosporus Coburg hatte Coach Matthias Christl nur die schlechte Chancenauswertung als einziges Manko zu kritisieren. Ansonsten nimmt er viel Positives mit in die Auseinandersetzung gegen die zweite Garnitur des Bayernligisten.

"Die kürzliche Umstellung auf das 3-5-2-System trägt Früchte. Unsere jungen Eigengewächse Fabian Carl und Daniele Dilauro verstehen es in Folge des erhöhten Drucks auf den Gegner, sich offensiv in Szene zu setzen, arbeiten aber auch nach hinten effektiv mit", sagt Christl. Ein Lob zollte er seinem ballsicheren, laufstarken Youngster Adrian Guhling, der flexibel einsetzbar ist.

Den Widersacher aus der Domstadt wertet er als ballsicheres, diszipliniertes Kollektiv mit vielen jungen, gut ausgebildeten Akteuren, das in dieser Saison schon mehrmals seine Konterqualitäten gerade auswärts unter Beweis stellte: "Wir werden offensiv agieren, dürfen aber die Absicherung nach hinten nicht vernachlässigen." Bis auf Stürmer Daniel Sam, der wegen einer Oberschenkelverletzung noch immer nicht belastbar ist, können die Vestestädter in Bestbesetzung auflaufen. Außerdem erwartet der Stürmer noch eine mehrwöchige Sperre wegen einer Schiedsrichter-Beleidigung nach dem Spiel in Mitwitz. Die Gäste kommen stark ersatzgeschwächt nach Coburg, dennoch müssen die Platzherren hoch konzentriert zu Werke gehen. Die Partie soll trotz der Regenwurm-Plage (Tageblatt vom 29. September) im Stadion ausgetragen werden. hh/ct



SpVgg Ebing -

TSV Mönchröden

Der TSV Mönchröden ist am heutigen Samstag zu Gast bei der SpVgg Ebing. Die Gastgeber konnten sich mit zuletzt drei Siegen ins Mittelfeld der Tabelle verbessern. Andererseits sind die "Mönche" nach der erneuten Heimniederlage gegen Schammelsdorf in den Abstiegsbereich abgerutscht.

Bisher gab es beim Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten knappe Ergebnisse, meist zugunsten der Elf von Heiner Dumpert. Der TSV-Coach hofft auf eine Trotzreaktion seines Teams. "Wir müssen an unsere Stärken glauben und versuchen, den Gegner unter Druck zu setzen. Auch in Ebing ist was zu holen." Nachdem Kapitän Wicht wieder an Bord ist, dürfte auch die Defensive wieder an Stabilität gewinnen. mc



FC Eintracht Bamberg -

TSV Meeder

Beim TSV Meeder hat sich die Tabellensituation nach dem Trainerwechsel und den anschließenden zwei Siegen etwas entspannt. Somit fährt die Mannschaft mit gestärktem Selbstvertrauen zum Tabellenführer nach Bamberg (heute 16 Uhr). Der Eintracht, welche die beste Offensive der Liga stellt, möchte man das Leben so schwer wie möglich machen. Trainer Christian Müller hat einen klaren Spielplan: "Wir werden sicher nicht den Fehler machen und versuchen, das Spiel zu machen. Wir werden versuchen, die Null zu halten und schnell zu kontern." Das 0:0 vor zwei Wochen beim SV Dörfleins hat die Youngsters von FCE-Trainer Michael Hutzler mächtig gewurmt. Jedenfalls ließ das Team eine Woche später ihrem Offensivdrang freien Lauf, Großmann und Kollegen schickten den FC Mitwitz mit 8:2 nach Hause. Einen ähnlichen Sturmlauf des Gastgebers will der Neuling TSV Meeder vermeiden. Personell kann Meeders Trainer Müller mit Ausnahme der Langzeitverletzten aus dem Vollen schöpfen. jk



FC Oberhaid -

SV Bosporus Coburg

Der SV Bosporus möchte heute um 17 Uhr in Oberhaid an die zuletzt gezeigte Leistung im Derby gegen den FCC anknüpfen. "Die Mannschaft hat gegen Coburg sehr ordentlich gespielt. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir sehr gut dagegengehalten, defensiv sehr kompakt und diszipliniert gespielt", sagt Trainer Mehmet Ciray. "Die Trauben in Oberhaid hängen sehr hoch. Es gilt Kutzelmann in den Griff zu bekommen." Mit 13 Treffern gehört der Oberhaider mal wieder zu den torgefährlichsten Angreifern der Bezirksliga West. Die Gastgeber dürfen sich jedenfalls gegen den SV Bosporus keine Schlussphase wie zuletzt in Breitengüßbach erlauben, als in der Nachspielzeit ein 2:0-Vorsprung noch verspielt wurde. ct



FC Mitwitz -

Breitengüßbach 2:1 (0:1)

Der FC Mitwitz hat am Freitagabend in der Fußball-Bezirksliga West dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte einen nicht unverdienten 2:1-(0:1)-Heimsieg gegen den TSV Breitengüßbach gefeiert.

Die Gäste wirkten anfangs reifer und wiesen die bessere Spielanlage auf. Bereits in der 10. Minute belohnten sie sich mit dem Führungstreffer. Waldemar Mayer war im Nachschuss erfolgreich. Nachdem Luis Langbein in der 78. Minute aus vier Metern noch knapp am Gästegehäuse vorbeigezielt hatte, gelang Marc Hofmann 120 Sekunden später das vielumjubelte 1:1. Der Mitwitzer, der sich vor zwei Wochen den Kiefer ausgerenkt hatte und am Freitag wieder in die Startelf gerückt war, stand nach einem Eckball goldrichtig und köpfte zum verdienten Ausgleich ins Eck ein.

In der 84. Minute war das Spiel dann endgültig gedreht: Nach einem klasse Pass von Johannes Müller in den Strafraum ließ Lukas Fröba den Ball von der Brust abtropfen und Luis Langbein vollstreckte mit dem Vollspann zum 2:1-Sieg. ct