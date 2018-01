Eine stark betrunkene und verwirrte Seniorin, die am frühen Samstagabend am Eingang des Königsbades aufgefunden wurde, fing im Krankenwagen das Randalieren an. Eine Polizeistreife wurde zur Unterstützung angefordert. Auch die Beamten konnten die amtsbekannte Frau, die sich anscheinend von zu Hause ausgesperrt hat, nicht beruhigen. Die Rentnerin verweigerte die Behandlung, äußerte Beleidigungen und schlug einem Sanitäter ins Gesicht sowie einer Polizistin gegen den Oberkörper. Bei dem Handgemenge stürzte die 69-Jährige und brach sich den Arm; sie wurde ins Klinikum gebracht und muss sich nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand verantworten. red