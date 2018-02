Verwaltung geschlossen

Die Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Untersteinach ist am Freitag, 27. Oktober, bereits ab 11.30 Uhr wegen einer EDV-Umstellung geschlossen. Ferner bleibt das Rathaus am Montag, 30. Oktober, ganztägig geschlossen. Lediglich das Standesamt ist für Notfälle am Vormittag besetzt. red