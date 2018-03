Am frühen Montagabend wurden in Ebern zwei geparkte Pkw beschädigt. Der erste Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Sandhof. Hier wurde ein geparkter Mitsubishi angefahren. Der Schaden beträgt ungefähr 500 Euro. - Der zweite Unfall ereignete sich vor einer Apotheke am Grauturm. Hier wurde ein geparkter Polo beschädigt. Auch hier beläuft sich der Schaden auf etwa 500 Euro. Die Verursacherinnen meldeten die Unfälle der Polizei.