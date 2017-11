Verursacher schnell ermittelt

Mit einem Sattelzug fuhr ein Mann aus einem Betriebsgelände am Brand heraus. Dabei stieß der Sattelauflieger gegen den Zaun einer anderen Firma. Der Zaun kippte durch diesen heftigen Anstoß um und fiel auf den ordnungsgemäß geparkten Opel Astra einer 50-jährigen Frau. Am Zaun und am Auto entstand Sachschaden von insgesamt rund 4000 Euro. Der Unfallfahrer konnte sehr schnell ermittelt und an die Unfallstelle zurückgeholt werden. pol