Verursacher macht sich aus dem Staub

Auf der Kreisstraße zwischen Birnbaum und Steinberg kam es am Dienstagmittag zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Die Fahrerin eines Opel Corsa war in Richtung Birnbaum unterwegs, als ihr zwischen der Schäferei und der Einmündung nach Birnbaum/Neufang ein heller Kombi mit hohem Dach entgegenkam. Obwohl die Geschädigte äußerst rechts fuhr, kam es am linken Außenspiegel zu einem Streifvorgang mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Der Verursacher setzt seine Fahrt in Richtung Steinberg fort, ohne sich um den Schaden von etwa 250 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Kronach unter Telefon 09261/5030 entgegen. pol