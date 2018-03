Vertrag verlängert

Der Stadtrat hat am Mittwoch in nicht öffentlicher Sitzung Stephanie Eißing einstimmig für weitere sechs Jahre - bis zum 31. März 2024 - als ehrenamtliche Heimatpflegerin der Stadt Bamberg bestellt. Wie es aus dem Rathaus heißt, habe Stephanie Eißing das Amt der Stadtheimatpflegerin in den vergangenen Jahren mit sehr viel Engagement ausgeführt und die Stadt bei den bedeutsamen Angelegenheiten der Heimatpflege, insbesondere beim Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes und bei den Fragen des Planungs- und Bauwesens, beraten und unterstützt. Neben Stephanie Eißing ist Prof. Andreas Dornheim als weiterer ehrenamtlicher Stadtheimatpfleger tätig. Dessen Bestellung durch den Stadtrat läuft noch bis einschließlich 31. Juli 2021.

Die gemeinsame Bekanntmachung des bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus und des bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 17. Februar 1981 sieht vor, dass in kreisfreien Städten amtlich bestellte, ehrenamtlich tätige Heimatpfleger die Städte bei der örtlichen Kulturpflege und der Erhaltung ortsgeschichtlicher Denkmäler und Bauten beraten und unterstützen. Zu Heimatpflegern sollen Personen bestellt werden, die aufgrund ihrer Orts- und Fachkenntnisse sowie ihrer Arbeitskraft für dieses Amt geeignet sind. red