Versuchter Mord: Disco-Schläger ist in Untersuchungshaft

Nach dem gewaltsamen Streit in der Nacht zum Sonntag in einer Diskothek in der Robert-Koch-Straße, bei dem ein 19-Jähriger schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitt (der FT berichtete), befindet sich der 41 Jahre alte Kontrahent auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Coburg nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Coburg dauern weiter an.

Bereits im Lokal kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Im Verlauf dessen schlug der Jüngere der beiden vermutlich mit einem Glas auf sein Gegenüber ein.

Anschließend verlagerte sich das Geschehen vor die Diskothek. Dort entwickelte sich rund um die beiden Streitenden eine unübersichtliche Handgreiflichkeit mit mehreren Personen. Im Verlauf dessen soll der 41-Jährige mit einem Messer einmal in Richtung des 19 Jahre alten Mannes gestochen haben. Hierbei erlitt das Opfer eine Schnittverletzung am Bauch und kam in ein Krankenhaus. Den Tatverdächtigen nahmen Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels vor Ort vorläufig fest und übergaben ihn für die weiteren Ermittlungen an die Kriminalpolizei Coburg.

Auf Basis der bisherigen Ermittlungen erging am späten Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Untersuchungshaftbefehl gegen den Festgenommenen wegen versuchten Mordes. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Coburg dauern an. In diesem Zusammenhang bitten die Kriminalbeamten weiterhin um Zeugenhinweise zu der Auseinandersetzung unter der Telefonnummer 09561/645-0. pol