Versuchter Einbruch in Scheuerfeld

Unbekannte versuchten am Freitagvormittag, in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Scheuerfeld einzudringen. Die Kripo Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wie die Polizei mitteilt, hörte gegen 10 Uhr am Freitag eine Bewohnerin in der Straße Steinmitzig vom Obergeschoss aus Klopfgeräusche an der Haustür. Als sie nach unten rief und von dort Stimmen mit ausländischem Akzent hörte, verständigte sie die Polizei. Bis zum Eintreffen der ersten Streifenwagen waren die Täter in unbekannte Richtung geflüchtet. Die umgehend eingeleitete Fahndung blieb bisher ohne Ergebnis. Bei der Spurensicherung stellten die Beamten massive Beschädigungen an der Haustür fest. Bei dem Versuch, mit brachialer Gewalt ins Haus zu gelangen, hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Nun fragt die Kripo, wer am Freitagvormittag in Scheuerfeld im Steinmitzig verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt oder sonstige Wahrnehmungen gemacht hat, die mit dem versuchten Einbruch zusammenhängen könnten. Hinweise werden erbeten unter Telefon 09561/645-0. red