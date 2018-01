Versuchter Einbruch in einen VW Golf

Ein Hinweis auf einen beschädigten schwarzen VW Golf, der in der Gundelsheimer Straße hinter dem neuen Studentenwohnheim abgestellt war, hat einen versuchten Pkw-Einbruch zum Vorschein gebracht. Die Polizei hatte eine Mitteilung bekommen, dass der Golf in Mitleidenschaft gezogen worden sein soll. Die eingesetzte Streife konnte vor Ort sofort erkennen, dass versucht wurde, in den Pkw einzubrechen. Beide Türgriffe wurden aufgehebelt, das Schloss des Kofferraumes wurde sogar aufgebohrt. Zu diesem Fall sucht die Polizei Zeugen, die den Tatzeitraum einschränken können, außerdem fragen die Beamten: Wer hat verdächtige Personen in der Gundelsheimer Straße oder Coburger Straße beobachtet, die sich für geparkte Pkw interessierten?