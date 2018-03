Versuchter Einbruch: 250 Euro Schaden

Ein Mitarbeiter eines Geschäftes in der Robert-Koch-Straße stellte an einer Seiteneingangstür Einbruchsspuren fest. Im Tatzeitraum zwischen Dienstag, 20., bis Dienstag, 27. März, hatte ein Unbekannter versucht, in das Geschäft zu gelangen. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 entgegen. pol