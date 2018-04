Verstoß gegen das Waffengesetz

Bei der Kontrolle eines 23-jährigen Pkw-Fahrers in der Ludwigsstädter Straße stellten die Beamten fest, dass dieser eine Langwaffe in seinem Pkw ordnungsgemäß mit sich führte, da er sich auf dem Weg in sein Jagdrevier befand. Der junge Mann hatte aber weder Waffenbesitzkarte noch Jagdschein dabei, was einen Verstoß nach dem Waffengesetz darstellt. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wird deshalb erstattet.