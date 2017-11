Verschwundenes Dorf wieder entdeckt

Der Sage auf der Spur: Entdeckung, Erforschung und Erträge einer

spätmittelalterlichen Wüstung bei Schönderling. Dazu findet am Freitag, 24. November, ein Vortrag zum verschwundenen Dorf am Osterrain statt. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Alten Schule. Referenten sind Philipp Schinkel und Franz Xaver Bechtold, Archäologen der Julius-Maximilians-Universität Würzburg vom Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie am Institut für Altertumswissenschaften. Sie werden über die Durchführung sowie das Ergebnis der archäologischen Erkundung am Osterrain sprechen. Im Anschluss an den Vortrag können die Besucher der Veranstaltung Fragen stellen. sek