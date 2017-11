Versammlung des Diakonievereins

Am heutigen Dienstagfindet um 16 Uhr die Jahresversammlung des Diakonievereins Schney im evangelischen Gemeindehaus (Rabenstein 17) statt. H. Fehd wird dabei die Arbeit des Katharina-von-Bora-Seniorenwohnhauses in Michelau vorstellen. Die Berichte von Vorstand und Kassierin schließen sich an, ebenso die Neuwahl und Ausschuss des Vereins. Die Versammlung endet mit einem kleinen Imbiss. Alle Mitglieder und Interessierten sind willkommen. red