Versammlung des BBV-Unterbezirks

Die Unterbezirksversammlung Itzgrund des Bayerischen Bauernverbandes findet am heutigen Mittwoch, 8. November, statt und hat das Thema "Fachrecht-Kontrollen: Was ändert sich durch die neue Düngeverordnung?". Beginn ist um 20 Uhr in der Gaststätte Schleicher in Schottenstein. red