Versammlung des Bauernverbandes

Der Kreisverband Haßberge im Bayerischen Bauernverband lädt zur Ortsobmännertagung ein. Die Veranstaltung beginnt am morgigen Mittwoch, 22. November, um 19.30 Uhr. Sie findet im Hotel Goger in Sand statt. Heinz-Dieter Hofmann vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Schweinfurt spricht über die neue Düngeverordnung. Manfred Kraus und Klaus Pieroth (beide vom Bauernverband) berichten über Aktuelles aus der Geschäftsstellenarbeit in Schweinfurt und Hofheim. Dabei wird insbesondere auf verschiedene Sachthemen der Geschäftsstellen eingegangen.

Darüber hinaus werden Termine bekannt gegeben; es geht um den Erntedankumzug, den Tag des offenen Hofes und um die Genussmesse Kulinea. red