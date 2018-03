Versammlung der Gebietsverkehrswacht

Am Dienstag, 20. März, findet um 19 Uhr die Jahresmitgliederversammlung der Herzogenauracher Gebietsverkehrswacht in der Gaststätte der Turnerschaft statt. Zur Tagesordnung gehören unter anderem der Bericht des Vorsitzenden und der Schatzmeister mit Bericht der Kassenprüfer. Außerdem steht ein Ausblick auf Aktionen im Jahr 2018 sowie Entwicklungen im Bereich der Aktionen der Verkehrswachten an. red