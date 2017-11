Vernissage und Galeriepreis

Der Kunstverein Kulmbach lädt ein zur Vernissage seiner diesjährigen Winterausstellung am Samstag, 2. Dezember, um 13 Uhr in das Historische Badhaus im Oberhacken. Vergeben wird dabei erstmals der mit jeweils 500 Euro dotierte "Galeriepreis" an drei der ausstellenden Künstler. Dazu stimmen Viktor Bleibtreu (Gesang) und Vladimir Plaikidin am E-Piano mit glühenden Liebesliedern auf die eisige Winterzeit ein.

Von Samstag, 2. Dezember, bis Sonntag, 28. Januar, zeigen 38 Mitglieder des Kunstvereins Kulmbach in der Oberen Stadtgalerie sowie im Historischen Badhaus rund 100 Werke unter dem Motto "Eisglühen". Eine Jury wählte aus den zahlreichen Bewerbungen die Exponate aus, die sich alle mit extremen Kontrasten auseinandersetzen, sei es mit Farbe, Emotionen oder Licht-Schatten. Aus Malerei, Fotografie, Zeichnung, Radierung, Installation, Plastik, Keramik und Filzarbeit wurde so eine facettenreiche Gesamtschau über das künstlerische Schaffen der Mitglieder komponiert. Die meisten Arbeiten der Künstler sind käuflich zu erwerben. Die Ausstellung im Badhaus ist von Freitag bis Sonntag von 13 bis 17 Uhr sowie in der Oberen Stadtgalerie am Samstag/Sonntag, von 13 bis 17 Uhr geöffnet. red