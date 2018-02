Vermögen vor Dieben und Betrügern schützen

Die Polizeiinspektion Bad Brückenau wird am Weltspartag, Montag, 30. Oktober, von 9.30 bis 11.30 Uhr, in allen drei Bad Brückenauer Bankhäusern mit Unterstützung durch die Beratungsstelle der Kriminalpolizei Schweinfurt zeitgleich Präventionsmaßnahmen durchführen. Das Ziel der Maßnahmen lässt sich in dem Satz: "Schützen Sie sich und Ihr Vermögen vor Dieben und Be trügern" zusammenfassen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

In den Foyers und Automatenräumen der Schillingbank, Sparkasse (beide Sparkassenstraße) und VR-Bank in der Unterhainstraße (Nennung in alphabetischer Reihenfolge) in Bad Brückenau werden jeweils zwei Beamte an einem Infostand auf Bankkunden zugehen, um sie über folgende Themen zu informieren: Gefahren am Geldautomaten (Skimming, Ablesen der eingetippten Geheimzahl, Ablenkungsmanöver am Automaten ...), nach der Geldabhebung (Ausspähen des Abhebevorgangs und späterer Angriff durch Trickbetrug oder Diebstahl/Raub), sicheres Online-Banking, Erkennen von Falschgeld (Scheingeld), Erkennen von Phishing-Mails, Enkeltrick, Staatsgewaltentrick (falscher Polizeibeamter, Staatsanwaltschaft, Mahngericht), Schockanrufe.



Einbrüche in dunkler Jahreszeit

Da die dunkle Jahreszeit beginnt, ist das Thema Wohnungseinbruch wieder akut.

Die Beamten nutzen die Gelegenheit und geben geeigneten Zielpersonen einen Präventionsflyer und Tipps gegen Wohnungseinbruch mit. Die Polizei verspricht sich eine große Wirkung. Nicht zuletzt wegen der Symbolik wurde der Weltspartag für diese Präventionsaktion gewählt.



Bankmitarbeiter geben Auskunft

Natürlich sind ist die Polizei sehr daran interessiert, dass die Aktion über den Personenkreis, den sie persönlich berät, hinaus Aufmerksamkeit in der Bevölkerung erlangt. Denn schon allein der Umstand, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, schärft die Sinne und hilft Straftaten zu verhindern. Die beteiligten Banken werden die Aktion der Polizei unterstützen: An allen Ständen werden Bankmitarbeiter, aber auch Auszubildende für eine Stellungnahme zur Verfügung stehen. Die Bankmitarbeiter werden auch für die Kunden mit weiteren Auskünften bereit stehen. red