Vermisster Senior gefunden

Ein glückliches Ende fand eine Vermisstensuche am Donnerstag. Der gesuchte 82-Jährige wurde gegen 11.20 Uhr östlich von Bad Bocklet an einem Steilhang in einem Waldgebiet aufgefunden. Dort hatte er wohl die ganze Nacht verbracht. Eine Nordic-Walking-Gruppe entdeckte den entkräfteten Mann und machte den Polizeihubschrauber auf ihn aufmerksam. Der Senior wird nun medizinisch betreut. Der Mann war seit Mittwochnachmittag aus einem Pflegezentrum in Bad Bocklet vermisst worden. Zunächst waren sämtliche Suchmaßnahmen ohne Erfolg geblieben. Die Polizei bat deshalb die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Senior wurde in dem Pflegezentrum im Nachtigallenweg, in dem er zur Kurzzeitpflege untergebracht ist, am Mittwoch gegen 15.40 Uhr zuletzt gesehen. Aufgrund seines Gesundheitszustands irrte der Mann offenbar orientierungslos umher. Es gab keine Anhaltspunkte, wo sich der Vermisste aufhalten könnte. Bei den Suchmaßnahmen waren unter anderem die umliegenden Feuerwehren, die Rettungshundestaffel sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Polizei bedankte sich am Donnerstag für alle eingegangenen Hinweise. pol