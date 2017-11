Zu einem Wasserschaden in eine frisch vermietete Wohnung in die Bahnhofstraße hat am Dienstagvormittag der im gleichen Anwesen wohnhafte Vermieter die Feuerwehr Herzogenaurach und die Polizei gerufen. Da der Mieter nicht zu Hause war, musste die Feuerwehr die Wohnungstüre gewaltsam öffnen. Als Ursache des Wasserschadens wurde ein Leck in einer Wasserleitung festgestellt. Die Feuerwehr nahm eine notdürftige Reparatur an der Leitung vor und saugte das Wasser aus der Wohnung ab. pol