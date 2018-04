Verlorenes Stützrad sorgt für Blechschäden

Am Montagvormittag hat das verlorene Stützrad eines Anhängers auf der A 9 einen Gesamtschaden von etwa 1500 Euro angerichtet. Kurz nach der Anschlussstelle Trockau lag das Rad auf der linken Spur in Richtung Süden. In kürzester Zeit fuhren insgesamt fünf Fahrzeuge über das Teil und wurden dabei allesamt beschädigt. Eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Bayreuth konnte den Gegenstand schließlich beseitigen, so dass es nicht zu weiteren Unfällen kam. Wie das Stützrad auf die Fahrbahn gelangte beziehungsweise welches Fahrzeug dieses verlor, ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0921/506 2330 bei der Verkehrspolizei Bayreuth zu melden.