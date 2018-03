Verletztes Tier rannte in den Wald

500 Euro Schaden ist bei einem Wildunfall am Sonntag, gegen 21. 30 Uhr auf der Staatsstraße 2790 von Untergeiersnest in Richtung Aspenmühle entstanden. Etwa 600 Meter nach Ortsende Untergeiersnest rannte ein Reh laut Polizei über die Straße und wurde von einem Autofahrer erfasst. Anschließend rannte es in den Wald. Zur Nachsuche nach dem verletzten Tier wurde der Jagdpächter hinzugezogen. pol