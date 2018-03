Verletzter bei Motorradunfall

Mit einem Beinbruch und Einlieferung ins Krankenhaus hat am Gründonnerstag die Fahrt eines Motorradfahrers geendet. Der 57-Jährige war gegen 14.35 Uhr auf der Staatsstraße von Obbach in Richtung Sulzthal unterwegs. Aufgrund eines Fahrfehlers kam er mit seiner schweren Maschine in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog er sich eine Beinfraktur zu. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Schweinfurter Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppdienst musste sein Motorrad abtransportieren. An der Maschine entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. pol