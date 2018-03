Die Ausstellung von Romana Kochanowski im Kontaktpunkt, die an diesem Wochenende enden sollte, wird bis 1. Juni verlängert. Darüber informierte Rainer Ziegler, Leiter des Informations- und Gesprächsladens. Die Ausstellung ist täglich von 12 bis 17 Uhr geöffnet, außer an Wochenenden. In der Woche nach Ostern ist der Kontaktpunkt allerdings geschlossen. Der Eintritt ist frei. sek