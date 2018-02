Verkleidete Knirpse enterten das Gerätehaus

Ausnahmezustand herrschte am Sonntagnachmittag bei der Feuerwehr. Rund 40 verkleidete Knirpse sausten beim Kinderfasching der Brandschützer durch das Gerätehaus und die angebaute mobile Halle und tummelten sich ausgelassen auf der Tanzfläche. Die große Begeisterung zeigte es deutlich: Was gibt es schöneres, als ein paar Stunden in die Rolle seines persönlichen Helden zu schlüpfen?

DJ "U" (Uwe Thaler) als Clown Leo sorgte von der Polonaise bis hin zu Geschicklichkeitsspielen für Spannung und Nervenkitzel. Lautstark stürzten sich Indianer und Cowboys in die Schlacht, tanzten und sprangen nach fetzigen Rhythmen und die Eltern samt Opas und Omas genossen sichtlich das bunte Getümmel.

Alle machten begeistert bei den Spielen mit, zwar flossen hin und wieder Tränen, aber beim Fliegerlied waren die kleinen Streitigkeiten schnell vergessen. Schließlich kamen all die kleinen Teufel, Spidermen und anmutigen Blumenfeen, die Prinzessinnen und Ritter auf ihre Kosten. Großzügig zeigte sich die Feuerwehr, sie spendierten Limo, Bratwurst und einen ganzen Berg Süßigkeiten. awe