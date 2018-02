Verkehrsunfälle bei Eiseskälte

Zu insgesamt vier Verkehrsunfällen wegen Eisabfalls ist es im Verlauf des Montages auf den Autobahnen rund um Bamberg gekommen. Vier Lkw-Fahrer hatten ihre Lastwagen beziehungsweise Anhänger offenbar nicht vom Schneefall des Vortages gesäubert, so dass es zu Eisplattenbildung auf den Fahrzeugdächern gekommen war. Diese Eisplatten lösten sich beim Fahren und fielen auf nachfolgende Autos, die dadurch im Frontbereich und an den Scheiben beschädigt wurden. Bei den Unfällen gab es einen Gesamtschaden von mindestens 6000 Euro. Die Lkw-Fahrer erwartet nun jeweils ein Bußgeld in dreistelliger Euro-Höhe. pol