Verkehrsüberwachung bleibt

Verkehrsverstöße und damit verbundene Gefahrensituationen waren 2004 der Anlass, das Verkehrsverhalten im Gemeindebereich Viereth-Trunstadt zu überwachen. Es wurden Messstellen eingerichtet, und zwar an Stellen, die der Gemeinde von Bürgern als besonders kritisch gemeldet wurden. Großes Gefahrenpotenzial durch zu schnelles Fahren herrschte an Orten mit Fußgängerüberwegen, wie zum Beispiel an der Grundschule, dem Sportplatz, der Steigerwaldstraße und der Weiherer Straße.

Bürgermeisterin Regina Wohlpart erinnerte sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung an zahlreiche Beschwerden von Fußgängern und Radfahrern sowie der Bitte, hier aktiv einzugreifen. Diesem Wunsch ihrer Bürger kommt die Gemeindeverwaltung Viereth-Trunstadt durch Verkehrskontrollen noch heute nach. Der prozentuale Anteil an Verstößen sei seitdem stark zurück gegangen. "Es gibt viel weniger Beschwerden von besorgten Bürgern", so die Bürgermeisterin. Es wurde deshalb der Beschluss gefasst, die Überwachung des fließenden Verkehrs fortzuführen und somit die Zweckvereinbarung mit dem Markt Zapfendorf zu verlängern.



Neuer Dorfplatz für Weiher

Für den Ortsteil Weiher wurden in der Sitzung erste Pläne vorgestellt, wie der neue Dorfplatz gestaltet werden könnte. Ein zentraler Platz für Feuerwehr, Bushaltestelle, Spielgeräte und WC soll entstehen. Um die entsprechenden Fördermittel zu erhalten, wurde beschlossen, beim Amt für Ländliche Entwicklung die Aufnahme im Bayerischen Dorfentwicklungsprogramm zu stellen und somit das Dorferneuerungsverfahren einzuleiten. irö