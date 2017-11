Verkehrspolizei kontrollierte: 23 "Unfallursachen" bekämpft

Gerade zu dichtes Auffahren auf den Vorausfahrenden gehört zu den Hauptunfallursachen auf der zweispurigen A 3 zwischen Höchstadt und Erlangen, teilt die Polizei mit. Um diese Gefahren zu bekämpfen führte die Erlanger Verkehrspolizei eine Abstandsaktion durch.

Am Mittwoch wurde auf der Autobahn 3 von 8 bis 12 Uhr der Sicherheitsabstand von Güterfahrzeugen überprüft und gegebenenfalls beanstandet.



Gleich angehalten

Dabei wurden von den Verkehrspolizeibeamten 23 Kraftfahrer erwischt, die mit ihren bis zu 40 000 Kilogramm schweren Lastzügen die erforderlichen Sicherheitsabstände erheblich unterschritten. Diese Betroffenen wurden von Anhalterstreifen sofort gestoppt und zu ihren Verstößen vernommen.

Daneben wurden die Fernfahrer auch noch komplett überprüft. Dabei wurden vier Fälle von Lenk- und Ruhezeitverstößen aufgedeckt.



Sicherheitsleistung

Ausländische Betroffene mussten ihre Bußgelder in Form von Sicherheitsleistungen vor Ort bezahlen, heißt es in der Mitteilung der Erlanger Verkehrspolizei weiter. Als Beispiel werden die beiden rumänischen Kraftfahrer genannt, die gleich vor Ort jeweils 1500 Euro entrichten mussten.

Die beiden rumänischen Fernfahrer hatten die vorgeschriebene Wochenruhezeit um über die Hälfte verkürzt. Sie steuerten mit ihren Lastzügen gerade unausgeschlafen über die Autobahn 3 auf dem Weg von Italien in die Niederlande.



Arbeitgeber zahlt auch

Ihr Spediteur, der sie zu diesen Marathontouren veranlasst hatte, wird über 4500 Euro überweisen müssen. pol