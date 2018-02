Verkehrspolizei findet Drogen im Gepäck

Bei beiden Insassen eines litauischen BMW haben Fahnder der Verkehrspolizei Bayreuth geringe Mengen Marihuana sichergestellt. Am Sonntagmittag hielt die Streife das Fahrzeug am Parkplatz Sophienberg zu einer Kontrolle an. In einer Tasche auf der Rückbank und in der Türablage der Fahrertüre fanden die Beamten jeweils kleine Tütchen mit Marihuana. Die beiden 24 und 32 Jahre alten Männer räumten den Besitz der jeweils gefundenen Packungen ein und werden angezeigt. Vor der Weiterfahrt nach Baden-Württemberg mussten sie eine Sicherheitsleistung bezahlen.