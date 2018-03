Verkehrspflicht durch Waldschäden

Die Mitglieder der Waldbesitzervereinigung Fränkische Schweiz und Nichtmitglieder treffen sich am Freitag, 6. April, zu einer Informationsveranstaltung über die Verkehrssicherungspflicht an Straßen, ausgelöst durch neuartige Waldschäden an der Kiefer. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Parkstreifen südlich der Abzweigung nach Pinzberg an der Verbindungsstraße von Kersbach nach Effeltrich. red