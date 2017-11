Verkehrskonzept im Stadtrat Eltmann

Die nächste Sitzung des Stadtrats Eltmann findet am Mittwoch, 22. November, ab 18 Uhr im Rathaussaal statt. Dabei geht es um einen Bauantrag, die Stellungnahme der Verkehrsbehörde zum Verkehrskonzept für die Stadt Eltmann und die Errichtung eines Mobilfunkmastes durch die Deutsche Telekom entlang der Autobahn A 70 in der Gemarkung Limbach (Beteiligung der Stadt Eltmann an der Mobilfunks-Standortsuche). Auch die überörtliche Rechnungsprüfung 2010 bis 2012 und die Beteiligung der Stadt Eltmann am Naturpark-Projekt "Aufwertung der Wanderwege im Bereich der "Fünf-Sterne"-Gemeinden" sind Themen der Sitzung des Stadtrates. red